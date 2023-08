La lite con il tassista costa cara Latitante arrestato dai carabinieri

Non vuole pagare il taxi, litiga con il conducente e arrivano i carabinieri. Un alterco pagato garissimo: si scopre che l’uomo era latitante da anni, e i militari lo arrestano.

Ma torniamo ai fatti.

Protagonista della vicenda un 40enne italiano di Pianoro, ma originario della Puglia che, da qualche tempo è, però, residente in Germania. L’uomo, a suo carico, aveva ancora da scontare in carcere due anni e due mesi per reati minori.

Il 40enne, che aveva già violato una misura di prevenzione per i reati precedenti per cui avrebbe dovuto scontare la pena, non era ancora stato arrestato proprio perchè residente all’estero. Ed è qui che la vicenda arriva fino a questi giorni.

Il 40enne stava rientrando dalla Germania via treno.

Arrivato a Bologna l’uomo ha preso un taxi con direzione Pianoro, dove ha una residenza.

All’arrivo sul territorio di provincia, però, il soggetto ha iniziato a discutere con il taxista perchè la cifra richiesta era troppo elevata e non gliela voleva dare. Il 40enne, poi, ha proseguito dicendo al conducente del mezzo che non solo non avrebbe pagato tutti quei soldi, ma non gli avrebbe dato neanche un centesimo per quella corsa dalla stazione a Pianoro.

Dopo una lite verbale animata durata parecchi minuti, il taxista si è trovato costretto a chiamare i carabinieri. La pattuglia dei militari della stazione di Pianoro è arrivata in pochissimo tempo e dopo aver sedato gli animi sono stati chiesti i documenti al 40enne.

Vedendo le sue generalità e facendo un rapido controllo nella banca dati a disposizione dell’Arma i carabinieri si sono accorti che l’uomo era considerato latitante da tempo e che doveva ancora scontare due anni e due mesi di carcere.

Il 40enne, a quel punto, è stato arrestato e tradotto alla Dozza dove sconterà la pena.

Zoe Pederzini