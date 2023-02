La Lituania e le due Torri sempre più vicine

"C’è un grande potenziale per estendere ancora di più la cooperazione con la regione Emilia Romagna nei settori delle scienze della vita, dell’ingegneria, delle tecnologie finanziarie soprattutto tenendo conto della forte comunità accademica a Bologna". Sono le parole della biondissima e sorridente ambasciatrice della Lituania in Italia Dalia Kreivienè pronunciate all’insediamento del console onorario della Lituania a Bologna, professor Ugo Ruffolo avvocato e giurista, nel suo studio (Via Testoni 5) dove ora ha sede il nuovo consolato. L’ambasciatrice ha sottolineato la volontà di ampliare le collaborazioni già avviate nell’ ambito delle energie rinnovabili e nello sviluppo dei rigassificatori. E a Bologna in questi giorni sono in programma diverse iniziative. L’assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla ha ricordato che la collaborazione con la Lituania è in corso per il rigassificatore di Piombino ma si può avviare una partnership analoga anche per Ravenna. In una atmosfera di strette di mani e applausi e brindisi con tanti invitati, l’assessore all’agricoltura dell’Emilia Romagna, Alessio Mammi, ha lanciato un messaggio di collaborazione nell’agroalimentare. Bologna ha salutato l’ambasciatrice anche con le parole dell’assessore Anna Lisa Boni (Relazioni internazionali e fondi europei). E L’Ucraina? L’ambasciatrice è chiara: "Lituania e Italia si trovano di fronte alle grandi sfide comuni. Il sostegno umanitario, politico e finanziario e quello della difesa per l’Ucraina è un’affermazione dei nostri valori. Solo uniti saremo in grado di resistere alle minacce che l’Ue e la comunità democratica stanno affrontando". Un invito a sostenere Kiev.

Beppe Boni