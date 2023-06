La locomotiva Emilia-Romagna va veloce

La locomotiva Italia tutto sommato procede abbastanza speditamente sul binario dell’alta velocità nonostante le difficoltà. Il Pil, prodotto interno lordo, secondo i dati diffusi recentemente dall’Istat è atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur in rallentamento rispetto al 2022. Sempre secondo Istat ci si attende che i consumi delle famiglie segnino, in linea con l’andamento dell’attività economica, un aumento nel 2023 (+0,5%), che si rafforzerà l’anno successivo (+1,1%), grazie all’ulteriore riduzione dell’inflazione. E veniamo a casa nostra per dire che anche la locomotiva Emilia Romagna viaggia veloce. Stando alle valutazioni della Banca d’Italia, nel 2022 la crescita del Pil regionale ha avuto un balzo del 3,7% e gli occupati sono 2 milioni. Purtroppo l’Emilia Romagna, ma anche altre regioni vicine come le Marche, devono fare i conti con i danni del maltempo, compresa la recente alluvione. I dati 2022 della Banca d’Italia per l’Emilia Romagna vanno visti anche attraverso la prospettiva futura. Le aziende di servizi e di costruzioni sono quelle che trainano la crescita. Sta andando bene anche il turismo. Città d’arte come Bologna, Ravenna e Ferrara stanno registrando una forte percentuale di stranieri. Queste terre poggiano su una forte solidità di imprese e cittadini che permette di affrontare le turbolenze di turno. Anche quando le amministrazioni si perdono nella burocrazia.

mail: [email protected]