Dall’e-commerce alla guerra, dalla grande distribuzione ai vaccini: è la logistica a pensare come si muovono le nostre vite. In occasione della mostra al Mast di via Speranza ’Andreas Gursky. Visual Spaces of Today’, dove le fotografie esposte hanno per soggetto i luoghi della globalizzazione, oggi alle 18,30 l’appuntamento è con Cesare Alemanni. Lo scrittore e giornalista presenta infatti ’La signora delle merci. Dalle caravelle ad Amazon, come la logistica governa il mondo’. Con lui ne parla Luca De Biase.