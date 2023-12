La lotta allo spaccio: "Controlli mirati in centro"

Dopo aver definito il quadro dell’attività dell’Arma per il 2023, il comandante provinciale dei carabinieri, Ettore Bramato, ha fatto il punto su quali saranno gli obiettivi del prossimo anno. Fari puntati su violenze sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti e truffe nei confronti degli anziani, tutti fenomeni che hanno fatto registrare un aumento negli ultimi dodici mesi. "Uno dei grandi temi sui quali punteremo nel prossimo anno – le parole del colonnello – è quello relativo alla repressione e prevenzione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città, con particolare attenzione al centro storico dove insistono moltissimi giovani e studenti universitari".

La lotta allo spaccio di droga, che sotto le Due Torri va avanti da anni, rimarrà quindi uno dei fenomeni sul quale l’attività dei carabinieri porrà maggiormente l’attenzione. Un altro aspetto è quello della violenza di genere: "Continueremo – prosegue il comandante provinciale dell’Arma – a monitorare e prevenire questo problema di cui purtroppo sentiamo parlare sempre più spesso. I nostri sforzi saranno quindi orientati sia nell’attivazione di tutte quelle procedure volte a far emergere i maltrattamenti e le violenze all’interno dei nuclei familiari, sia nella prevenzione del fenomeno in termini culturali. In questo senso saremo presenti nelle scuole, nelle parrocchie e nei gruppi associativi in generale come quelli sportivi e culturali. Pensiamo che questa sia la prima arma per cercare di combattere il problema della violenza di genere".

Un altro importante tema che vedrà impegnati i carabinieri durante il prossimo anno è quello delle truffe nei confronti degli anziani. Anche in questo caso, si tratta di un fenomeno sempre più presente sul territorio: i malviventi, spacciandosi nella maggior parte dei casi per avvocati o carabinieri, convincono le vittime, facendo leva sulla loro sensibilità, a farsi consegnare i soldi. "Abbiamo visto – conclude Bramato – che in questo periodo sono oggetto di attenzione da parte di criminali che attraverso le truffe cercano di sottrarre loro il denaro. Anche in questo caso, è importante mettere in atto una campagna di informazione così da fornire agli anziani tutti gli strumenti necessari a evitare, sempre di più, questo genere di episodi".

Chiara Caravelli