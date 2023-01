La luminosità di Nicola Evangelisti

Tempo di preview, oggi dalle 17 alle 20, alla galleria Di Paolo Arte per la mostra dal titolo Brightness – around the deep di Nicola Evangelisti. L’evento, fino al 15 febbraio in Galleria Falcone- Borsellino, ha la curatela di Olivia Spatola e Manuela Valentini. L’artista bolognese indaga differenti media. L’installazione New Quantum rientra nel percorso di black light art, una tecnica di pittura fotosensibile con la quale l’artista dipinge sottili e intricate trame. Divisa su quattro tele nere, l’opera richiama nella forma una luminescente iride umana.