La lunga estate calda dei cantieri Chiusa via Saffi, ecco le prime code

di Paolo Rosato

Viali imballati tra le 17.30 e le 18.30, macchine incolonnate all’imbocco di via Saffi, lunghe attese ai semafori in tutta la area di Porta San Felice. Si sono visti soprattutto nella serata di ieri i primi effetti della chiusura di via Saffi, per permettere i lavori di rifacimento della copertura del torrente Ravone, esondato a maggio all’altezza del civico 22. Il cantiere che chiude la strada già all’altezza dell’incrocio con via San Pio V terminerà l’8 settembre, se ovviamente non ci saranno intoppi. Data alla quale si arriverà con una serie di modifiche al traffico rilevanti, che causeranno evidenti disagi alla circolazione. Il cantiere del Ravone non è l’unico della lunga estate calda bolognese, ce ne sono anche altri che costringono i bolognesi a più o meno lunghe ‘crociere’ alternative.

PONTELUNGO

Capita al ponte sul Reno che collega la città, tra le altre cose, anche all’aeroporto Marconi, e che a causa di lavori per metterne in sicurezza la stabilità sarà chiuso almeno fino all’estate del 2024 (i lavori sono partito nell’agosto del 2021). Per tornare su via Emilia Ponente e anche per raggiungere via del Triumvirato (direzione Marconi) bisogna circumnavigare il ponte percorrendo viale Pertini, viale Togliatti, via della Pietra, via Emilia Ponente. In direzione centro, invece, il Pontelungo è percorribile lungo un’unica corsia.

TRAM E PASSANTE

Sono presenti attualmente in più punti della città i lavori del tram, interventi propedeutici a quelli più impattanti che arriveranno non più tardi dell’inizio del prossimo anno. Per il traffico, attualmente, non ci sono particolari controindicazioni. In via Emilia Ponente e in via Saffi, un po’ più su direzione periferia rispetto al cantiere del Ravone, i cantierini provocano una diminuzione di una corsia verso Borgo Panigale, lasciandone comunque due transitabili in direzione periferia e una in direzione centro. C’è anche un restringimento di carreggiata su Largo Nigrisoli, all’intersezione con via Emilia Ponente, con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per consentire la continuità di accesso e di uscita da via dell’Ospedale. Questa fase terminerà a settembre. Mentre in zona Fiera si lavora su viale Europa e strade limitrofe. In direzione centro, pur restringendo la semicarreggiata di un circa un metro, la circolazione delle auto è garantita su due corsie. In direzione periferia, invece, il restringimento comporta la riduzione da due a una corsia veicolare in via Della Fiera, mentre in viale Europa la circolazione veicolare è garantita su due corsie. Non sono da segnalare invece particolari problemi per la circolazione laddove esistono i cantierini del Passante, il Lotto Zero procede spedito tra Parco Nord e via Scandellara.