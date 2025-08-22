La lunga estate della polizia locale sulle strade

I vigili di Camugnano hanno intensificato i controlli sulle strade nel periodo estivo, anche di notte. In particolare la polizia municipale, composta dal comandante Simone Taruffi e dall’agente Martina Nucci, si è concentrata soprattutto sulla prevenzione alla guida in stato di ebbrezza.

"Quello estivo – racconta Simone Taruffi – è per noi un periodo molto intenso, soprattutto sul versante della sicurezza. D’accordo con l’amministrazione, ci stiamo concentrando su questa attività, senza trascurare il resto. Nelle ultime settimane, grazie a un ottimo coordinamento con i carabinieri della stazione comunale e della compagnia di Vergato, siamo riusciti a effettuare centinaia di controlli che hanno condotto al ritiro di cinque patenti per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Ho potuto verificare di persona come, in molti casi, fossero gli stessi conducenti a chiedere di verificare il livello dell’alcool. Mi è parso un segno di grande civiltà".

I controlli preventivi non esauriscono però il quadro delle attività svolte dai vigili nell’ultimo periodo, con il territorio popolato di turisti e villeggianti che cercano in Appennino frescura e momenti di svago, magari sulle sponde dei laghi di Suviana e del Brasimone, che ricadono nel comune di Camugnano.

"In estate – prosegue Taruffi – la gestione della viabilità diventa più impegnativa. Più veicoli in giro e più eventi, anche serali e notturni". Fra le incombenze recenti anche la vigilanza dei luoghi di culto. "Ultimamente – conclude il comandante – ci sono stati alcuni episodi sgradevoli nei cimiteri. Niente di troppo grave, ma la solennità dei luoghi merita rispetto". Le attività di controllo proseguiranno per tutto il periodo estivo.

