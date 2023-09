La lunga estate della Romagna In riviera prenotazioni fino a ottobre "Ma restino aperti tutti i servizi"

RIMINI

Impressioni di settembre buone in questo rush finale di stagione estiva. Fa ancora caldo, l’Adriatico è pulito, i prezzi sono abbordabili: la riviera non molla, ed è pronta ad accogliere una fetta consistente di quei dieci milioni di italiani che, secondo le stime di Coldiretti, hanno scelto il mese di settembre per trascorrere almeno una parte delle vacanze estive.

"Le previsioni meteo sono buone, i telefoni hanno ripreso a squillare – attacca la presidente dell’Associazione albergatori, Patrizia Rinaldis –. In arrivo anche tanti stranieri, in parte quelli che avevano disdetto le prenotazioni a maggio e giugno sulla scia delle notizie legate all’alluvione. E di gruppi di ospiti della terza età, fino ai primi di ottobre. L’importante è che restino pienamente della partita tutti gli attori dell’offerta turistica, dai bar ai ristoranti ai chioschi di spiaggia ai negozi". L’arenile è in gran spolvero: "Tutti i servizi di spiaggia sono pienamente operativi anche nel mese di settembre – afferma Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini Sud –. Siamo pronti a un bel finale di stagione, dopo un inizio difficile legato all’alluvione. Abbiamo ancora a disposizione almeno due settimane buone di lavoro. Ad oggi l’afflusso resta alto, con picchi, ovviamente, nei fine settimana". E’ stato anche prolungato il periodo di operatività del servizio di salvamento: ’uomini rossi’ di vedetta su torrette e mosconi fino al 17 del mese.

"Aspettiamo i turisti anche in quest’ultimo mese dell’estate, con la tradizionale accoglienza romagnola – attacca Antonio Carasso, presidente della cooperativa Promozione alberghiera –, pronti a dare gli stessi servizi e la stessa immagine della riviera di giugno, luglio e agosto. Le previsioni meteo per le prossime due settimane sono buone, in spiaggia inizia a esserci meno pressione e si sta benissimo, la pensione completa in un buon tre stelle viaggia sui 60-65 euro al giorno a persona, e da domenica 17 si scende a 50. Vuol dire che una coppia può farsi una settimana di vacanze al mare con 700 euro".

"Le prospettive per settembre al momento sono buone – spiega Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini – in linea con lo scorso anno. Molti gli eventi che movimenteranno il mese". Tra gli altri, dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del motomondiale, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon e MTI Expo, Wake Cup Call coi training group di Alfio Bardolla in fiera (12mila presenze turistiche attese in tre giorni). Qualche mal di pancia agli operatori lo fa venire il ritorno sui banchi in regione venerdì 15 settembre: "Solo due giorni di scuola, che spesso si riducono a uno – sbotta un albergatore – ma per chi lavora con il turismo family è un weekend rovinato". "A settembre il turismo della terza età in Romagna porta circa 40mila arrivi in pullman per 500mila presenze – segnala Giovannino Montanari, presidente provinciale Fiavet –. Una vera miniera d’oro".

Mario Gradara