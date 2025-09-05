La lunga stagione del teatro: venti spettacoli per tutti i palati

È stato illustrato al pubblico il cartellone degli spettacoli della prossima stagione del Teatro comunale di Castiglione dei Pepoli. La presentazione, a cura della direttrice generale Sabrina Bazzani e del direttore artistico Giuseppe Beccaglia, è avvenuta nei giorni scorsi durante ‘Montagna in fiera’, la tradizionale festa di fine estate che si svolge nelle strade del paese.

La stagione avrà inizio il prossimo 20 settembre e si concluderà il 6 giugno 2026, dopo l’ allestimento di più di venti spettacoli di vario genere, adatti a ogni tipo di spettatore. Ad aprire il calendario sarà l’attore bolognese Matteo Belli con ‘Bononia ridens’, un tributo al gusto cittadino per la risata. Seguiranno, tra gli altri, il ritorno del ‘Costipanzo Show’ di Duilio Pizzocchi & Company, ‘Notte di note per Mimì’ dedicato a Mia Martini con Melania Giglio ed Heron Borelli e ‘Pazza di Gioia‘ di Gianluigi Fogacci. A completare l’offerta culturale musical, concerti, teatro dialettale e spettacoli per bambini. Grande attenzione, anche sul versante economico, proprio per favorire l’afflusso del pubblico con un’offerta popolare alla portata di tutti. Il costo medio dei biglietti si aggira infatti sui 15 euro con variazioni da uno spettacolo all’altro e la possibilità di riduzioni e, in alcune occasioni, di ingressi gratuiti.

Poi, gli abbonamenti che, da quest’ anno, saranno suddivisi in due diverse tipologie: a quello completo si affiancherà la possibilità di acquistare una tessera, a prezzo ridotto, che dà diritto a scegliere la metà degli spettacoli proposti. Il teatro, che dispone di 200 posti tra platea e galleria, è gestito dalle associazioni ‘Appennino Sound’, ‘Officina 15’ e dalla la Compagnia Teatrale ‘Non Solo Ragionieri’. Durante la stagione scorsa si sono esibiti, tra gli altri, la gloria locale della lirica Leo Nucci, Paolo Nani e Neri Marcorè. La Programmazione completa è consultabile sul sito www.teatrocastiglione.it

Fabio Marchioni