La Macaronesia di Severi

Si intitola Macaronesia la mostra personale di Giorgia Severi, classe 1984 di Ravenna, che inaugura oggi alle 18 alla Raccolta Lercaro in via Riva Reno 57. L’esposizione, che sarà visitabile fino al 4 maggio, è curata da Andrea Learda e Alberto Zanchetta. Macaronesia presenta un nucleo di opere di un progetto sviluppato tra il 2021 e il 2023 rivolto allo studio delle specie endemiche in via di estinzione che abitano il gruppo di isole dell’Oceano Atlantico. Studiando la flora locale e sviluppando la propria pratica sul campo e in studio, l’artista ha creato frottage su tela e carta, opere fotografiche, disegni e sculture in ceramica.