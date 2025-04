La macchina del tempo fa tappa a Villa Ronchi

La macchina del tempo a Crevalcore. Sono stati presentati nei giorni scorsi a Palazzo Malvezzi di Bologna, sede della Città metropolitana, i due eventi ‘La villa del tempo’ e ‘4 Passi nel Medioevo’. Sono le rievocazioni storiche che si terranno a Villa Ronchi a Crevalcore. ‘La villa del tempo‘, è in programma il prossimo 13 aprile. Si tratta di un grande raduno di rievocazione storica multi epoca in Italia. Oltre 250 rievocatori accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso i secoli, dai Celti alla seconda guerra mondiale, ricreando momenti di vita quotidiana, combattimenti e antichi mestieri.

Un’occasione per vivere la storia in prima persona, per appassionati e famiglie. ’4 Passi nel Medioevo’, si terrà invece i prossimi 3 e 4 maggio. L’evento, giunto alla sua 24ª edizione, rievoca la battaglia di Crevalcore del 1390 tra le truppe bolognesi e quelle viscontee. Il parco di Villa Ronchi si trasformerà in un autentico accampamento medievale, popolato da 190 rievocatori che ricreeranno fedelmente la vita del XIV secolo, dormendo in tende storiche, cucinando su focolari d’epoca e animando il villaggio con mercati artigianali, spettacoli di musici e giullari. Inoltre, è prevista una mostra di rapaci e sono in programma combattimenti tra arcieri e cavalieri in armatura.

"Queste manifestazioni – dice Giulia Baraldi, assessora comunale alla Cultura – rappresentano un’occasione straordinaria per valorizzare la storia e il patrimonio culturale del nostro territorio. Villa Ronchi è una cornice ideale per accogliere le rievocazioni e rendere l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente". E aggiunge: "Siamo entusiasti di poter offrire ai cittadini e ai visitatori due appuntamenti che ogni anno richiamano un pubblico sempre più numeroso".

p. l. t.