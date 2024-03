La Macron veste il ’tempo libero’ dell’Esercito Italiano

Presentazione in alta uniforme, ieri mattina al Palazzo Ducale di Modena, per la collezione in edizione limitata di abbigliamento sportivo frutto dell’accordo di ‘co-branding’ tra Macron ed Esercito Italiano.A rappresentare l’azienda di Valsamoggia l’amministratore delegato Gianluca Pavanello, per l’Esercito Italiano il generale di brigata Francesco Greco. L’accordo realizza una linea di abbigliamento di capi per il running, il training e il tempo libero che abbina innovazione tecnica e qualità dei capi Macron allo stile, eleganza e ricercatezza del design. All’evento erano presenti alcuni atleti e tecnici del gruppo sportivo dell’Esercito: Vanessa Ferrari (Ginnastica), Giovanni Tocci (Tuffi), Oscar Reyes Martinez (sollevamento pesi), Giuliano Razzoli (Sci alpino), Andrea Voetter (Slittino), Marion Oberhofer (Slittino), Elisa Cusma Piccione (Tecnico atletica leggera) e Flavio Cannone (Tecnico ginnastica).