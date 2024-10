La Madonna di San Luca . Folla di fedeli dopo l’alluvione : "Chiediamo a Maria di aiutarci"

Affidarsi alla Madonna di San Luca per superare le difficoltà. Nel dna dei bolognesi c’è questa attitudine per una devozione che a volte supera la fede e spesso anche chi dice di non credere si rivolge a questa icona per chiedere una grazia.

È un legame indissolubile come ha confermato la giornata di ieri con l’immagine della Beata Vergine che ha sostato per due ore in cattedrale. Nonostante il momento di preghiera sia stato organizzato in quattro e quattr’otto dall’arcidiocesi, i fedeli hanno subito raccolto l’invito riempiendo la Basilica di San Pietro per una preghiera particolare e straordinaria. Le alluvioni che hanno colpito tutto il territorio metropolitano e gli ennesimi decessi sul lavoro avvenuti mercoledì hanno messo in crisi la città. Non si è più sicuri né in casa né mentre si svolge la propria occupazione ed è a questa incertezza che bisogna reagire per rialzarsi. Assente il cardinale Matteo Zuppi, rimasto a Roma per le fasi conclusive del sinodo dei vescovi, la celebrazione è stata presieduta da monsignor Massimo Cassani, penitenziere e camerlengo del capitolo metropolitano della cattedrale. "Chiediamo a Maria una intercessione particolare per la nostra Bologna – ha spiegato il canonico – perché abbia la forza di superare questo periodo difficile. Dalle difficoltà si esce solo se si resta uniti e noi siamo qui per testimoniare la nostra volontà di affrontare insieme le sofferenze di questi giorni".

Un appello alla solidarietà reciproca che è stato immediatamente capito dall’assemblea. Alla funzione erano presenti sia il sindaco Matteo Lepore che il questore Antonio Sbordone. Il primo cittadino era visibilmente provato dalle fatiche delle notti passate in bianco per seguire i soccorsi e al termine della messa sono stati in tanti i cittadini che lo hanno fermato per stringerli la mano e fargli sentire il loro supporto morale. La visita straordinaria dell’immagine è stata richiesta dai fedeli che in questi giorni hanno tempestato di telefonate l’arcidiocesi. Nella tradizione bolognese la discesa dell’icona è legata a due miracoli: nel 1433 al suo arrivo a Porta Saragozza si fermò un violento nubifragio e nel 1630, appena entrata in città, iniziarono le piogge che spazzarono via il vibrione del colera.

Intanto, dopo le polemiche degli ultimi giorni, le istituzioni hanno iniziato a dialogare e così ieri, annunciata anche la fine dell’allerta in città, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato alla presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, per avere un confronto sulle cose da fare. "Le ho ribadito la necessità di finanziare – ha rivelato Priolo sui social –, nel consiglio dei Ministri di domani, un primo stanziamento di 50 milioni di euro per lo stato di emergenza legato agli eventi dello scorso fine settimana. Ho chiesto inoltre alla Presidente del Consiglio di finanziare quanto prima il piano stralcio da 877 milioni dei Piani speciali per la mitigazione del rischio".