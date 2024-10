La Madonna di San Luca in visita all’Interporto

Prosegue la visita della Sacra Immagine della Madonna di San Luca nella Zona Pastorale di Bentivoglio. Questo pomeriggio alle 14.30 sarà all’Interporto dove incontrerà i dirigenti delle aziende e i lavoratori del polo. Il tour inizierà dal nuovo punto di ascolto della Caritas, sito nei pressi del Centro Medico Dyadea e del bar self-service Pit Stop. L’hub logistico è un importante punto di riferimento per le comunità della pianura bolognese, accogliendo complessivamente 130 aziende e impiegando circa 6 mila lavoratori del territorio. Al termine della benedizione, previsto per le 17, la Madonna di San Luca concluderà il suo tour nel magazzino 9.6 di One Express dove si terrà la Messa per il personale.

La visita alla zona pastorale di Bentivoglio, che comprende anche i territori di San Giorgio di Piano e Argelato è iniziata sabato scorso con la cerimonia religiosa officiata dal Cardinale di Bologna Matteo Zuppi e ieri si è fermata all’Ospedale di Bentivoglio per la celebrazione eucaristica e l’incontro coi pazienti dell’Hospice Seragnoli.

Nella serata di oggi, l’icona stazionerà nella Chiesa di Bentivoglio per la veglia notturna, mentre domani mattina farà visita ai commercianti del paese. Dalle 14, si recherà nella zona produttiva di Bentivoglio fino alle 18.30, quando avrà inizio la Messa del vespro. Sabato mattina dalle 8.30 si terranno le Lodi nella Chiesa di Bentivoglio, le ultime prima del congedo. Il saluto alla Madonna avrà luogo in Piazza Pizzardi.

L’immagine della Beata Vergine resterà esposta tutte le sere fino alle 20.30 nelle chiese parrocchiali che ospiteranno le funzioni religiose.

Fino al 27 ottobre, il Museo della Civiltà Contadina proporrà gli approfondimenti sul tema della religiosità popolare, riprendendo i contenuti della mostra ’La terra e il Sacro. Segni e tempi di religiosità nelle campagne bolognesi’, esito di una ricerca sulle credenze religiose collegate alla fertilità della terra e al lavoro nelle campagne, condotta dall’ex professore dell’Università di Bologna Lorenzo Paolini. L’ingresso è gratuito negli orari di apertura di Villa Smeraldi: dal lunedì al venerdì nella fascia 9 - 12.30, martedì e giovedì 14.30 - 17 e domenica 15 - 19.

Ludovico Baviera