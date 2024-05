La Madonna ritorna sul Colle della Guardia

La Madonna di San Luca ritorna sul Colle della Guardia. Oggi solennità dell’Ascensione, alle 10.30 in Cattedrale: il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presiederà la messa concelebrata dal cardinale Matteo Zuppi, alla presenza dell’Immagine della Madonna. Alle 15.00 il vescovo Dionisio di Kotyeon, ausiliare della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, celebrerà l’Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio animato dalle comunità ortodosse cittadine. Alle 17 l’icona verrà accompagnata in processione al santuario dall’arcivescovo e dai fedeli percorrendo le vie Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, sostando per la benedizione in piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello.

Alla processione, che avrà una speciale intenzione di preghiera per la pace nel mondo, parteciperanno con gli stendardi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici, comunità ortodosse e associazioni ecclesiali. Saranno presenti il vescovo Ambrozie, vicario per i fedeli ortodossi moldavi in Italia, e il vescovo Dionisio. Alle 20, all’arrivo della Madonna di San Luca nel Santuario sul Colle, sarà celebrata la Messa.

L’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi ricorda che oggi si celebra la Giornata mondiale per le comunicazioni sociali e sarà ripreso il messaggio del Papa su ’Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana’.