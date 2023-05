La Madonna torna a casa Si prega per gli alluvionati

di Massimo Selleri

Pregare per la pace e per chi è stato colpito dall’alluvione. Con questo spirito domani pomeriggio i bolognesi accompagneranno la sacra immagine dalla Basilica di San Pietro al Santuario dove normalmente risiede.

La processione sarà preceduta dall’ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio, alle 15, che sarà celebrato dal vescovo Dionisio di Kotyeon, ausiliare della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia e sarà animato dalle comunità ortodosse cittadine. Alle 17 saluterà la cattedrale e percorrendo le vie Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, effettuerà una sosta per la benedizione in piazza Malpighi, porta Saragozza e all’Arco del Meloncello per poi incamminarsi lungo il portico che la porterà fino al Colle della Guardia. La processione sarà un momento ecumenico importante, essendo presenti il vescovo Ambrozie, vicario per i fedeli ortodossi moldavi in Italia, il Vescovo Dionisio, e padre Teodosio Hren, vicario generale dell’Esarcato greco-cattolico ucraino, che accompagneranno il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi e l’Immagine lungo il cammino.

L’arrivo al Santuario è previsto per le 20. Non ci fosse stata la calamità dell’alluvione, questa processione sarebbe stata una testimonianza di quanto le diverse chiese cristiane vogliano camminare e insieme siano determinate a chiedere il cessate il fuoco e la pace in Ucraina e in tutte le altre zone del mondo dove si sta combattendo, a partire da quelle in cui sono gli stessi cristiani ad essere perseguitati.

Nel frattempo la Caritas diocesana sta monitorando le situazioni di maggiore criticità sul territorio e ha avviato una raccolta fondi per dare, già in questi giorni, un sostegno concreto di solidarietà a quanti sono stati fortemente danneggiati dalle alluvioni. "In mezzo a tante difficoltà – spiega don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana – vorremmo rivolgere particolare attenzione alle persone e alle famiglie più fragili e sole, come ci ha chiesto l’Arcivescovo. Per questo chiediamo ai parroci e alle Caritas di segnalarci eventuali situazioni di solitudine. Sappiamo di poter contare sulla grande generosità e solidarietà delle nostre comunità". Sul sito web della Chiesa di Bologna sono illustrate le modalità per partecipare, con una donazione, a questo progetto.