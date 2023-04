La madre di Davide Ferrerio "Il nostro dolore non ha fine"

La condanna, gli insulti, le minacce. La giornata della famiglia Ferrerio, venerdì davanti al tribunale di Crotone, potrebbe essere riassunta in queste tre parole. Poi una quarta, l’emozione, quella di un padre, una madre e un fratello che dall’11 agosto scorso non sono più gli stessi. I famigliari di Davide, già distrutti dal dolore, hanno dovuto subire anche le minacce dei parenti di Niccolò Passalacqua, l’autore del pestaggio condannato a 20 anni e 4 mesi per tentato omicidio, in un acceso scontro fuori dal tribunale di Crotone.

"Quello che è successo è stato vergognoso", dice la madre di Davide, Giuseppina Orlando. E sulla condanna a Passalacqua non fa sconti: "Quel mostro avrebbe meritato l’ergastolo perché, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato una crudeltà e una disumanità che non hanno eguali. Un accanimento nei confronti di Davide per il quale io non riuscirò mai a darmi pace. Mio figlio è stato ucciso da innocente, senza nemmeno sapere perché. Quell’11 agosto siamo stati catapultati in un inferno da quale non usciremo mai. Non c’è giustizia per quello che è successo a mio figlio, che adesso è qui davanti a me in un letto, immobile, senza poter mai più riavere la sua vita in mano".

"Giustizia è stata fatta", dice Alessandro Ferrerio, fratello di Davide, sulla severa condanna a Passalacqua (già comprensiva dello sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, ndr). Il ventitreenne è stato condannato in primo grado per il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi che aggredì in modo talmente violento Davide Ferrerio tanto da ridurlo in condizioni talmente gravi che ora è in un coma ritenuto dai medici irreversibile. Da non dimenticare che il ventunenne tifoso del Bologna è stato ridotto in coma per un tragico scambio di persona, al momento è ricoverato in una struttura bolognese e, dal momento dell’aggressione, non si è più svegliato.

"La condanna – dice Alessandro – mi ha lasciato soddisfatto. Vent’anni e quattro mesi era il massimo che quel mostro poteva prendere. Non me lo aspettavo, pensavo che alla fine il pubblico ministero non avrebbe chiesto più di dieci anni". Quanto alle minacce della famiglia Passalacqua, Alessandro è categorico: "Prima ci hanno provocato poi sono partite le minacce. Il padre dell’imputato ha detto a mia madre ’adesso ammazziamo anche l’altro tuo figlio’ riferendosi a me. Se non fossero intervenute le forze dell’ordine, che ci hanno scortato fino all’aeroporto, non so come sarebbe andata. Crotone era come la mia seconda casa, ma non ci torneremo più: loro si muovono in branco, ho paura".

Gli stessi sentimenti sono quelli del papà di Davide e Alessandro, Massimiliano Ferrerio, che si è detto "soddisfatto, anche se baratterei in ogni momento la libertà di quel mostro con la guarigione di mio figlio, ma purtroppo non ho la bacchetta magica e mi devo accontentare di questa condanna. Ma ogni notte vado a letto sperando di essere impazzito, che questa sia un’allucinazione dovuta alla mia follia. Non è così, Ogni mattina mi alzo e Davide è ancora in quel letto d’ospedale. E la cosa più terribile è pensare che non gli è stato dato scampo".

Chiara Caravelli