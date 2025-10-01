La madre muore per malore. I figli picchiano i sanitari

Quando hanno visto che per la loro madre non c’era più niente da fare, hanno aggredito i sanitari del 118, colpendoli con calci e pugni. E i due fratelli non si sono calmati neppure all’arrivo dei carabinieri, che per placarli hanno dovuto usare lo spray urticante. L’aggressione è avvenuta l’altra notte, intorno alle 2, in via Trauzzi al Pilastro, dove erano intervenuti due volontari soccorritori, una dottoressa della Rianimazione dell’ospedale Maggiore e un’infermiera del 118 per soccorrere una sessantenne congolese, colpita da un malore fatale. Per la donna, malgrado l’intervento tempestivo (7 minuti dalla chiamata) e l’impegno dei sanitari, non c’è stato purtroppo niente da fare. E quando i famigliari se ne sono resi conto, hanno accusato i sanitari di non aver fatto abbastanza, insultandoli e colpendoli con calci e pugni, impedendo loro anche di uscire dall’abitazione.

In particolare i due figli della donna, di 25 e 29 anni, in forte stato di agitazione, anche all’arrivo dei carabinieri del Radiomobile, chiamati dal personale 118, hanno continuato a colpire i sanitari, cercando di aggredire anche i militari. E per bloccarli è stato necessario lo spray urticante. Alla fine, sono stati arrestati per lesioni a personale sanitario in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura sono stati poi rimessi in libertà ex articolo 121. I sanitari hanno riportato prognosi da 2 a 7 giorni. Ferma la condanna dell’Ausl, che parla di "un fatto gravissimo e inaccettabile". La direttrice generale, Anna Maria Petrini, ha chiamato le vittime per esprimere loro personalmente vicinanza, solidarietà e sostegno: "Colpire chi ogni giorno è al servizio della vita e della salute delle persone è un atto intollerabile. A nome dell’intera Direzione, desidero ringraziare gli operatori coinvolti per la loro professionalità, il sangue freddo e il senso del dovere dimostrati anche in un momento così difficile", ha detto Petrini. L’Ausl ha anche annunciato che si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari che eventualmente seguiranno. Solidarietà anche dalla capogruppo di FdI in Regione Marta Evangelisti, che chiede "azioni rapide e concrete da parte della Giunta regionale e dell’Azienda sanitaria a tutela degli operatori sia dentro che fuori l’ospedale".