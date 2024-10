La ‘Maestra Zina’ compie 100 anni

Ieri a Castiglione si è festeggiato un momento speciale: il centesimo compleanno di Zina Ferri, la ‘maestra Zina’ che per 44 anni ha insegnato e trasmesso i valori fondamentali come il rispetto e la solidarietà alle tante generazioni di alunni che ancora oggi, a distanza di tanto tempo, parlano di lei con tanta stima e affetto. . Una festa per i suoi 100 anni, rallegrata dall’amore dei suoi famigliari (la figlia Giovanna con il marito Luigi e i suoi cari nipoti Corrado e Giulio) ma anche a un contributo importante alla storia del paese e da sempre fedele lettrice de il Resto del Carlino.