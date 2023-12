"La maggior parte degli imprenditori è over 50: intervenire"

"Continueremo a lavorare insieme in questa direzione per confermarci uno dei motori dell’Italia". È questo il quadro che emerge dalle parole del presidente della Regione Stefano Bonaccini dopo il confronto tra la giunta di via Aldo Moro (Irene Priolo, vicepresidente regionale e assessora all’Ambiente, Davide Baruffi, sottosegretario della Giunta, Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo e Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro) e Cna avvenuto ieri pomeriggio. Nove i suggerimenti nel documento messo sul piatto da Cna, che sintetizza le sfide per la Regione entro la fine del mandato. Paolo Cavini, presidente Cna E-R, chiede "stabilità e programmazione su temi che vanno dall’ambiente alle infrastrutture e dalla formazione al turismo. Tra le proposte anche gli hub per le Pmi, i crediti incagliati e interventi sul ricambio generazionale, sul credito e sul trasporto pubblico". "Continueremo a lavorare bene, per le nostre imprese e artigiani, anche dopo il 2025", ricorda il segretario di Cna Diego Benatti.

Oltre al focus sull’innovazione tecnologica emiliano-romagnola e alla difesa della sanità pubblica, Bonaccini richiama il governo sull’alluvione: "Ci auguriamo che gli 1,2 miliardi spostati dal Pnrr per l’alluvione siano risorse aggiuntive, ed è assurdo che dopo 7 mesi ancora non siano stati previsti i beni mobili rimborsabili. Qualcuno sta approfittando della nostra pazienza". Il presidente ha ricordato il "drammatico problema della denatalità. Bisogna seguire l’esempio francese, per evitare di avere in Regione più pensionati che lavoratori". "L’Emilia-Romagna ha fatto già un grande lavoro con la legge sull’attrattività dei talenti, ma abbiamo bisogno di favorire la transizione d’impresa. La maggioranza degli imprenditori è over 50 e dobbiamo mettere in sicurezza sapere e competenze che altrimenti rischiamo di perdere", aggiunge Cavini.

Giovanni Di Caprio