La magia dei concerti al Cenobio

Barberini Mengoli

Nella magica atmosfera del Cenobio di San Vittore, sulle colline fuori porta Castiglione, ritornano in XXIV edizione i concerti de Le note del Chiostro. Il direttore artistico Pietro Fresa, ha programmato una serie di concerti di grande spessore musicale che potrà accontentare tutti i gusti. L’appuntamento estivo, organizzato dal presidente del Cenobio Wojciech Przeklasa, concilia la bellezza del luogo con la cultura.

Di San Vittore (via San Vittore 40), se ne ha notizie già dal 1073, ma solo nel 1173 fu consacrato dal vescovo Giovanni IV; da allora fu un luogo di grande spiritualità gestito dai canonici Lateranensi. Nei secoli moltissimi furono i passaggi di gestione che seguirono ovviamente le vicende storiche e dal 1892 è della Curia. Per conservare l’alto valore storico del Cenobio si è proceduto a moltissimi restauri, tra gli ultimi quello del 1914. Quando c’erano i Padri Filippini, il Comitato per Bologna Storico Artistica promosse un’operazione di radicale restauro, curato da Guido Zucchini, che ripristinò in parte la chiesa romanica e il bel chiostro del XV secolo. Ed ancora quello che lo ha portato all’antica bellezza, è avvenuto nel 1998 con i fondi del Giubileo del 2000.

Ed ora veniamo al programma. Si inizia il 27 giugno, sempre alle ore 21, con il Recital Pianistico di Piero Fresa e musiche di Mozart, Schubert, Scriabin e Brahms; il 3 luglio Pianoforte a quattro mani con Marco Solini e Salvatore Barbatano che suonano Mozart, Sollini e Rachmaninov. Si continua il 10 luglio con i Giganti del ‘900 pianistico con Sandro Nebieridze e musiche di Beethoven, Busoni, Rachmaninov e ancora il 17 luglio Viellfalt und Abwechslung con Susanna Braun e musiche di Bach, Mozart, Schumann e Liszt. Per concludere il 24 luglio con un gran finale Connessioni tra antico e moderno Francesco Mazzonetto esegue musiche di Schumann, Listz e Bosso.

Il ricavato dei concerti andrà come contributo al restauro del Cenobio, la cui meravigliosa struttura è bisognosa di cure. Prenotazione biglietti (interi 20 euro; ridotti 15) al 051582331.