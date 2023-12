La magia del presepe vivente. Fiaccolata per le vie di Porretta

Un’immersione totale nell’atmosfera natalizia è quella che la Proloco di Porretta propone per domani pomeriggio, quando avrà luogo nel centro storico della cittadina termale la rappresentazione del presepe vivente, appuntamento particolarmente atteso nel fitto calendario delle festività.

Il polo attorno a cui si svilupperà la giornata è la centralissima chiesa dell’Immacolata, in Largo Emanuele Grassi, 1. Il programma prevede, alle 14.30, l’apertura del presepe sul sagrato, con il bue e l’asinello reali. I re magi distribuiranno doni ai bambini. Completeranno la festa la musica natalizia con cornamusa e fisarmonica e vin brulé preparato per tutti dal gruppo Alpini.

A seguire, attorno alle 16.30, è prevista la partenza del corteo con oltre 40 figuranti in costume storico: angeli, Sacra Famiglia, pastori, artigiani, soldati romani e re magi, con una fiaccolata per le vie di Porretta, addobbata a festa con le spettacolari luminarie giganti e il villaggio di Natale. Infine, alle ore 17.30 prenderà vita la suggestiva rappresentazione della Natività nella chiesa dell’Immacolata. Quest’anno la sfilata dei figuranti avrà un motivo di suggestione in più perché ricorre l’800° anniversario del primo presepe, messo in scena da San Francesco a Greccio nel 1223.