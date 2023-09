La magia di ‘Giardini & Terrazzi’ Incontri, lezioni e tanto verde

di Nicoletta Barberini Mengoli

"Bologna – sostiene Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio – accoglie l’iniziativa settembrina di ‘Giardini & Terrazzi’ per la 28esima edizione con l’entusiasmo di come fosse la prima volta. Infatti l’8, 9 e 10, ossia il prossimo weekend, i Giardini Margherita ritorneranno a ospitare questo evento dedicato all’ambiente e al verde".

Anche il Quartiere Santo Stefano, quale ospitante, partecipa, come precisa la presidente Rosa Maria Amorevole, a questo momento green e di grande successo cittadino, perché esso rafforza anche i rapporti con altre associazioni che si occupano della cultura del benessere e del verde. Gli organizzatori, Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo, sono riusciti a mettere insieme 172 espositori locali e nazionali, protagonisti di eccellenze come rose contemporanee, piante aromatiche e orientali e, trattandosi dell’edizione autunnale, anche di molte varietà di piante da interno. Inoltre si troveranno complementi d’arredo, tessuti e prodotti artigianali, tanto abbigliamento vintage, tovaglie e alimenti tipici dei territori italiani.

Non solo convegni, incontri e attività, ma, sui tre giorni, si spalmeranno, a cominciare da venerdì 8 con l’educazione per i cani, dimostrazioni e insegnamenti per far vivere bene gli animali in un contesto sociale. Sempre venerdì alla palazzina Liberty, Erica Zini di Inner Wheel Valsamoggia – Terre d’Acqua, propone ‘Green Mood: comunicare il verde’, seminario di studi con la partecipazione di esperti sull’argomento. A seguire alle 18 uno spettacolo ‘Musical Flora’ con la regia di Lina della Rocca e la partecipazione di molti giovani. Sabato alle 13 promosso da Inner Wheel Bologna, presieduto da Marilena Lelli, si svolgerà una ‘Conversazione sulle piante’ alla quale parteciperanno svariati ospiti tra cui Umberto Morsetti, curatore dell’Orto Botanico di Bologna, che parlerà di Ulisse Aldrovandi, il primo naturalista che importò e studiò tutte le piante senza distinzione di importanza. Info: aperto dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso libero; www.giardinieterrazzi.eu.