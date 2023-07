La malamovida sbarca in TV, Claudio Camanca punta le telecamere sullo spaccio di Bologna

La malamovida sbarca in tv. La docuserie ideata e condotta da Claudio Camanca, Avamposti-nucleo operativo, punta le telecamere sul mercato dello spaccio di piazza Verdi. L’appuntamento con la seconda puntata della terza serie è ’in chiaro’ sul Nove martedì alle 21.25.

Camarca, perché Bologna?

"In genere studiamo una dozzina di province, prendiamo i contatti con i Carabinieri, poi decidiamo quali città raccontare. Ebbene, Bologna l’ho scelta perché è una delle città più belle d’Italia e non ti aspetti quello che succede in piazza Verdi. Quando sono arrivato in zona universitaria – e parlo dopo aver visto Scampia a Napoli, lo Zen a Palermo, Tor Bella Monaca a Roma e aver girato tutto il mondo – non mi aspettavo di trovare la più grande piazza di spaccio a cielo aperto. Spesso si parla di spaccio e degrado facendo riferimento ai soli quartieri delle grandi città del sud Italia, quello che abbiamo visto qui per qualche motivo non è raccontato. Per questo ho deciso di approfondire. E mi sono fermato venti giorni in città per studiare e girare la puntata".

Una sorpresa in negativo?

"Io sono romano, ho sempre pensato a Bologna come la Dotta, la città del buon cibo. E, invece, ho scoperto che proprio in pieno centro, in piazza Verdi, ci sono ragazzi sdraiati per terra che sniffano, inalano, fumano... e non succede solo nel weekend, ma anche durante la settimana. L’ho visto con i miei occhi e ho studiato il fenomeno grazie all’aiuto del comandante provinciale dei Carabinieri, Rodolfo Santovito".

Oltre allo spaccio, tra i temi caldi in città c’è quello della malamovida con i residenti esasperati...

"L’abbiamo documentato con le telecamere. A fine nottata c’era un tappeto di vetri rotti, in pieno centro, in zona universitaria, e pure un ragazzo che sniffava sulle scale del Comunale".

La puntata è stata girata otto mesi fa, a novembre, e riprende il corso delle operazioni di contrasto allo spaccio condotte dai carabinieri di Bologna tra i portici cittadini, Piazza Verdi e in una crack house. Operazione che portò a oltre dieci arresti.

Rosalba Carbutti