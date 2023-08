La manodopera straniera e la vendemmia

Non esiste per i lavori stagionali l’automatismo che faccia scattare l’impiego dei migranti giunti in Italia clandestinamente. La procedura al loro arrivo prevede l’identificazione, l’individuazione di uno status che può essere (ma non per tutti) quello del rifugiato o altro. In alcuni casi è possibile arrivare all’impiego lavorativo, ma non in modo automatico. L’impiego per la manodopera straniera oggi è regolato dai flussi con una dinamica trasparente e con tutte le tutele necessarie per i lavoratori. In Emilia-Romagna, secondo stime fatte in aprile, serve mediamente una forza lavoro di 6.000 persone, soprattutto in turismo e agricoltura. Sono due settori dove gli italiani si impegnano marginalmente. In primavera il numero assegnato all’Emilia-Romagna era di 2.000 lavoratori, giudicato però insufficiente dalle categorie. Oggi è stato aggiornato e si dovrebbe riuscire a coprire l’esigenza di manodopera. Coldiretti sostiene che grazie all’aumento dei flussi di lavoratori stranieri è salva la vendemmia, che altrimenti avrebbe sofferto di mancanza di operatori, e che la maggior parte di loro viene da Romania, Marocco, India e Albania. Si tratta di dipendenti a tempo determinato che arrivano per il lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese. Molti di essi, professionalmente validi, stabiliscono relazioni professionali durature con le imprese agricole che così hanno garanzia di qualità sul lavoro.

