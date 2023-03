La mappa della movida selvaggia "Qui i residenti sono allo stremo"

Giuseppe Sisti, presidente dell’associazione ’Via Petroni e dintorni’, scuote la testa: "La sintesi di tutte le disgrazie notturne è la nostra via. Nel cuore della zona universitaria". Si va dal rumore insostenibile, "con la nuova moda delle casse acustiche sparate a tutto volume, alcuni le trasportano anche coi monopattini... Poi vendita di alcolici incontrollata, intralcio della circolazione". Tra i punti caldi anche piazza Scaravilli e via Zamboni, dove è nato un comitato di residenti per via del baccano causato da 2-3 locali alla Porta. Non va meglio nella vicina zona di via del Guasto, via delle Moline e via del Borgo. Milena Schiavina, numero uno del comitato di via del Borgo, è in allarme: "Con la bella stagione sarà peggio...". Tra i problemi, oltre a quelli elencati da Sisti, aggiunge il proliferare di dehors e tavolini, oltre all’esplosione dei bed&breakfast.

"Molti turisti non sanno dove buttare i rifiuti e li lasciano accanto alle isole ecologiche, un disastro...".