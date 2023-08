La marcia anarco-ambientalista Nove giorni di mobilitazione

di Nicoletta Tempera

No al Passante. No ai nuovi impianti di risalita del Corno alle Scale. No al nuovo polo logistico che sorgerà al posto dell’ex zuccherificio di Bentivoglio. È lungo l’elenco di ‘no’ che accompagnerà nove giorni di mobilitazione anarco-ambientalista: una marcia che, a partire dall’8 settembre, attraverserà città e provincia, per concludersi a Cutigliano, sul versante toscano dell’Appennino, il 17 settembre. "Non si tratta più di mobilitarsi per chiedere a chi ci governa questa o quella nuova misura ecologica – si legge nel volantino diffuso sui siti di area –, né di credere alle loro soluzioni miracolose, tanto meno si tratta di assistere passivamente allo spettacolo che mettono in scena per noi: quello di un progresso che, al contrario delle loro promesse, si rivela sempre più slegato alla pienezza dell’esistenza umana". E poi l’invito all’azione: "Si tratta invece – proseguono – di riprendere in mano il destino del mondo e di organizzarsi per passare all’azione. Per mostrare, disarmare, neutralizzare tutte le macchine di morte, per bloccare la corsa folle al consumo vorace di risorse, per riprenderci la terra e restituirla al mondo".

Queste le premesse della marcia ‘I sollevamenti della terra - per dire no a opere inutili e imposte’, che accompagnerà alle camminate tutta una serie di iniziative, tra assemblee, dibattiti e momenti conviviali solidali. Non è la prima volta che una simile iniziativa viene organizzata in città: negli anni passati i partecipanti erano stati una cinquantina. Le attività delle varie giornate in cui si articolerà la marcia sono già state organizzate e sull’evento, in particolare dopo i disordini dei mesi scorsi legati alla campagna anarchica contro il 41 bis, c’è attenzione da parte della Digos e dei carabinieri.

Tra le ‘opere inutili e imposte’ contestate dagli attivisti ci sono il nuovo polo logistico all’ex Zuccherificio di Bentivoglio, da cui partirà la prima giornata di cammino; il Passante, che prevede l’ampliamento della tangenziale e dell’autostrada nel tratto bolognese, più volte contestato con presidi, cortei e pentolate sotto palazzo D’Accursio e che sarà al centro dei momenti di contestazione nei giorni ‘cittadini’ della marcia (9, 10 e 11 settembre); il progetto dei nuovi impianti di risalita del Corno alle Scale, che verrà discusso nel corso dei momenti organizzati a Lizzano. Durante la ‘marcia’ ci sarà anche una puntata a Porretta, per dire no alla chiusura del reparto di Neonatologia.

"Hub logistici al posto di campi coltivati, autostrade sempre più grandi, seggiovie su montagne dove la neve non c’è quasi più – scrivono gli organizzatori –: i progetti che abbiamo contrastato nel corso di quest’anno sono accomunati dalla vera faccia di chi ci governa. È l’ipocrisia che tiene insieme il cemento e il green, di chi si dipinge progressista proponendoci sempre lo stesso modello basato su grossi investimenti edilizi e disinvestimenti nei servizi, nella cura del verde e nella manutenzione. Per ogni seggiovia, una neonatologia che scompare. Per ogni gettata di cemento, molti spazi verdi che vengono ‘mantenuti’ tagliando gli alberi".

Se l’iniziativa sulla carta si annuncia pacifica e in parte condivisibile, il nodo resta la partecipazione alla marcia delle frange anarchiche più problematiche, che si sono già contraddistinte in iniziativa proto-ambientaliste violente, come gli incendi alle 500 Enjoy di Eni e al recente sabotaggio dell’alta-velocità tra Firenze e Bologna, con un falso allarme bomba che ha paralizzato la circolazione su rotaia in quella tratta (e in mezza Italia) per una notte. Un ‘attentato’ che aveva fatto seguito allo sgombero di un centro sociale fiorentino e alle misure cautelari a carico di 9 anarchici, eseguite quello stesso giorno.