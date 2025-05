La marcia contro violenza e ingiustizia

Ieri mattina avete visto un serpentone colorato e rumoroso per le vie cittadine? Erano gli studenti delle Marconi che manifestavano a favore della NonViolenza. Il termine coniato da Aldo Capitini ha un significato profondo che indica l’assenza di guerre e implica una cura attiva contro le ingiustizie e la violenza in tutti i suoi aspetti, richiedendo consapevolezza, responsabilità e attivismo e basandosi sulla giustizia, che è essenziale per la Pace. La Nonviolenza deve avere un posto nel nostro quotidiano: noi, nel nostro piccolo, abbiamo svolto il progetto ’La coperta di Yusuf’, che consiste nel fare a mano dei quadratini colorati di lana, che poi verranno raccolti in tutto il mondo, spediti a Lampedusa e cuciti insieme dalle donne del luogo per creare una coperta gigante in ricordo dei migranti che hanno perso la vita nell’illusione di un futuro migliore.