La marcia dei legionari romani che costruirono la Via degli Dei

Si conclude oggi con lo smontaggio dell’accampamento romano ’Ave Cesare’, la rievocazione storica sulla Via degli Dei che in questo fine settimana sta animando la località Pian di Balestra. Una due giorni finalizzata a valorizzare il territorio e il suo importante e famoso patrimonio storico, rappresentato dalla vecchia strada romana Flaminia Militare, scoperta 46 anni fa da Cesare Agostini e Franco Santi, ai quali la rassegna rende il dovuto omaggio.

Nella giornata di ieri la manifestazione ha celebrato i suoi momenti più spettacolari con banchetti per le didattiche e le dimostrazioni di esercitazioni, manovre militari e simulazioni di combattimento e delle armi da lancio, addestramento militare e vita da campo, tutto corredato da spiegazioni per il pubblico presente. In serata sono stati accesi i bracieri e preparato il pernottamento in tenda per gli interessati, che hanno avuto la possibilità di dormire con i legionari in un campo di battaglia degli antichi romani, assieme ai rievocatori in costume dell’Associazione XIII Legio - Gemina.

"Da anni questa amministrazione – spiega il Sindaco Alessandro Santoni – è impegnata nella valorizzazione di questa antica strada, dal valore storico immenso, che è un’importante risorsa per il nostro territorio, ma è un altrettanto importante patrimonio culturale. Iniziative come questa crediamo siano utili per incrementare la valorizzazione di questo patrimonio, di forte richiamo per turisti, ma anche appassionati di storia romana e non solo. Tutto questo grazie ad artisti e scenografie accuratamente studiate per richiamare quelle dell’epoca; non solo abiti storici ma anche laboratori, allestimenti e svariate simulazioni rievocative che, come ogni anno, fanno appassionare il pubblico, soprattutto quello più giovane".

r. p.