La marcia della Pace Corteo in centro con Lepore e Zuppi

di Benedetta Dalla Rovere

A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, piazza Maggiore si riempie ancora una volta per chiedere di fermare il conflitto, percorrendo la difficile via del dialogo tra Mosca e Kiev. Sono 55 le realtà cittadine – dai sindacati Cigl-Cisl-Uil all’Arci, Anpi, Acli, Rete degli studenti medi e universitari, associazioni femministe – che il 24 febbraio si sono date appuntamento nel cuore di Bologna per lanciare un messaggio di pace. La manifestazione, che rientra nelle mobilitazioni promosse in tutta Italia e in Europa dalla Rete Europe for Peace, servirà per hanno aderito 55 "riportare al centro del dibattito pubblico la richiesta di far tacere le armi e aprire la ricerca di un negoziato", sottolinea la vicesindaca e assessora alla Casa, Emily Clancy, che chiede un "cessate il fuoco e un maggior protagonismo dell’Italia e dell’Europa nella ricerca della pace".

Dopo un anno dall’inizio del conflitto per Clancy è tempo di chiedersi "se con l’invio delle armi si continui a sostenere una resistenza ucraina, che è sacrosanta perché si difende dall’aggressore, ma se anche si stia continuando a sostenere una guerra". Parole a cui fa eco il neo-segretario della Cgil Michele Bulgarelli. "Il ripudio della guerra – osserva intervenendo anche a nome degli altri sindacati – è la condizione per evitare l’estensione anche geografica del conflitto". Per Giulio Marcon di Europe for Peace, è necessario arrivare ad una "pace di compromesso" perché "una pace ingiusta è meglio che una guerra giusta. La pace è l’unica vittoria di cui abbiamo bisogno".

A nome delle associazioni Rossella Vigneri di Arci lancia un appello alla partecipazione. Tema toccato anche Giulia Soldati della Rete italiana studenti medi e universitari e da Giulia Sudano di ‘Period Think Tank’. La manifestazione prenderà il via alle 18 in Piazza XX Settembre, percorrerà via Indipendenza fino a Piazza Nettuno, dove alle 19 interverranno il sindaco Matteo Lepore, il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, Giulio Marcon in rappresentanza di Europe for Peace Italia, Giampiero Cofano, portavoce di #stopthewarnow e l’attore Alessandro Bergonzoni. Seguiranno un flash mob, una veglia ecumenica in San Pietro e un dibattito al quartiere Santo Stefano. "Sarà una manifestazione di vita, contro il senso di morte – conclude Sergio Caserta del Comitato Bologna Europe for Peace –. L’obiettivo è quello di costruire un clima di pace per giungere finalmente a un negoziato".