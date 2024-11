La Marcia della Pace fa tappa in città: "Il mondo verso la guerra nucleare. Bisogna invertire subito la rotta"

"In un mondo che ha messo la retromarcia alla storia e sta precipitando in una tragica escalation verso un conflitto nucleare, abbiamo la grande responsabilità di invertire la rotta". Con questo appello passerà da Bologna, oggi e domani, la Terza Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza. Partita dalla Costa Rica lo scorso 2 ottobre, vi farà ritorno il 5 gennaio 2025 dopo aver attraversato i continenti e, in Italia, oltre 30 città. Ad animarla saranno le reti bolognesi di Europe for Peace e del Portico della pace, che hanno costituito un Comitato locale di oltre 30 Organizzazioni della società civile bolognese ed emiliana. "Siamo consapevoli che in questa fase della storia dobbiamo fare la nostra parte. Tutte le municipalità devono essere alla guida di un movimento che chieda al mondo una soluzione di pace" dice Daniele Ara, assessore a Scuola, Pace e Nonviolenza. E poi, Rossella Vigneri, portavoce del Comitato locale Terza Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, Europe for Peace Bologna spiega: "Rivolgiamo questo appello a tutte le cittadine e i cittadini. In questo momento è fondamentale opporci rispetto a quello che sta succedendo in tutto il mondo. Dobbiamo mettere al centro la voce delle persone coinvolte in questi conflitti". Per la ‘due giorni di pace’ sono previste diverse iniziative. La prima avrà luogo dalle 9 alle 12 in piazza Lucio Dalla, dove si terrà ’Scuole di Pace in festa - Bologna fai la pace!’. L’appuntamento coinvolgerà un migliaio di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado bolognesi, con i loro famigliari e circa 80 docenti. Parallelamente, sempre dalle 9 alle 12, a Marzabotto, si terrà l’iniziativa ’Scuole di Pace in festa - Marcia per la pace’. L’evento coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Appennino, i loro docenti e i famigliari. "Un territorio che ha vissuto una lacerazione così profonda può decidere di trasformarsi in un luogo di propulsione della pace", spiega Lucia Chiara Vitale, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Marzabotto. Sempre oggi, dalle 15 alle 18.30 a Palazzo D’Accursio si terrà il convegno ’Il ripudio della guerra: la speranza tradita di libertà, pace e giustizia’. Interverranno il costituzionalista Matteo Losana, il giornalista Raniero La Valle, la filosofa Roberta De Monticelli e il gruppo Combatants for peace che porterà testimonianze di israeliani e palestinesi per la pace. Domani invece, a partire dalle 9.30, in piazza Verdi si terrà la marcia "Bologna cammina per la pace: Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora!’. A chiudere la manifestazione, intorno alle 11 in piazza del Nettuno, sarà il Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo gli interventi di Rafael De La Rubia, fondatore della Marcia Mondiale, Tiziana Volta del Coordinamento italiano della Marcia Mondiale, Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans e Giulia Torrini, co-presidente di Un Ponte Per.

Alberto Biondi