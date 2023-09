La marea della danza travolge i quartieri

Il Navile è giallo, San Donato San Vitale arancio, Porto Saragozza verde, Savena viola. Chissà cos’avrà ispirato a Vittoria Cappelli il colore dei quartiere sul nuovo flyer di DancER che compie sei edizioni e torna a far danzare i giovani bolognesi a ritmo di hip hop e di inclusione giovanile. Certamente un’anima poetica e romantica, seppure estremamente razionale e pratica, la signora ’sinestetica’ sta lentamente portando la sua manifestazione, che dalla nascita ha già fatto volteggiare almeno un migliaio di ragazzi, in tutta la città. Tanto che l’assessore Daniele Ara, nel 2018 ancora presidente del Quartiere Navile e primo a credere nel DancEr, ammette di voler portare il progetto in ogni quartiere sotto le Torri, entro la fine del suo mandato. "La danza è vita, la danza è amicizia": con questo slogan che ha del vero, visto il successo delle edizioni, Vittoria Cappelli, 86 anni, porta la nuova stagione a 350 ragazzi nelle scuole di Bologna, da ottobre ad aprile 2024. Coinvolte 8 scuole, con 12 corsi e incontri settimanali e la partecipazione gratuita: i corsi curriculari coinvolgono intere classi primarie e quelli da 11 a 14 anni sono aperti a tutti su prenotazione, fino ad esaurimento, "fratelli, sorelle, amici di altre scuole inclusi", si specifica. Vittoria Cappelli, sottolineando sempre il carattere sociale del progetto, confermato dai laboratori edu-creativi che si affiancano alle lezioni hip hop, vorrebbe abbracciare tutta la vita famigliare dei ragazzi, tanto da spingersi a dichiarare che, "se ci fossero mamme che necessitano di parlare, alla ricerca di qualche consiglio per i figli", lei è a disposizione col suo staff, in particolare con Chiara Badini, la presidente di LaborArtis Ets, l’associazione promotrice della manifestazione, che racconta il tema guida di DancER sesta edizione. "Il salto è al centro del progetto – racconta Badini – come quel momento che richiede la massima fiducia, il salto nell’altro, l’abbattimento delle barriere". Al quartiere Navile, le lezioni sono ancora affidate a Ilaria Di Ruggiero, insegnante di danza con una formazione artistica e professionale multidisciplinare, dalla tecnica classica alla cultura hip hop e urban per le quali ha studiato con grandi maestri della scena contemporanea nazionale e internazionale. Al Porto-Saragozza sarà Giulia Volta l’insegnante. Campionessa italiana di hip hop diplomata all’Mc Hip Hop School, fa parte della Jam Session Crew, nota per le coreografie di Michael Jackson, con cui si esibisce all’interno dei più importanti tour e festival italiani. Per San Donato – San Vitale, di nuovo Laura Chieffo, danzatrice e performer con una formazione tra l’Italia e la Francia, con l’Hip hop e il breaking, poi con la danza contemporanea e contact improvvisation. Infine al Savena, confermata Jasmine Smith, campionessa italiana di Street Show con la compagnia Jam Session Crew, lavora come ballerina professionista in eventi con artisti di fama internazionale. Iscrizioni www.progettodancer.it