Alle 21 al Teatro Duse va in scena La Maria Brasca di Giovanni Testori, per la regia di Andrée Ruth Shammah. Nel ruolo della protagonista Marina Rocco, accanto a lei Mariella Valentini, Luca Sandri, Filippo Lai. Maria Brasca, sottolinea la regista, è "l’unico personaggio vincente di Testori, quello che grida al mondo la potenza della passione, l’amore per la vita vissuta fuori da ogni costrizione, convenzione, compromesso". Maria Brasca torna in scena a cento anni dalla nascita di Testori e nella Stagione del Cinquantesimo del Teatro Franco Parenti. Info: teatroduse.it.