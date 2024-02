La maschera Santon la più bella del Carnevale

La 150a edizione del Carnevale storico di Persiceto ha finalmente i suoi vincitori. Prima classificata la società Ocagiuliva che con il carro ’Con la testa piena’ seguita da Jolly&Maschere con il carro dal titolo ’Macerie prime ovvero in fondo a sinistra’. Terzi classificati i Mazzagatti. Per quanto riguarda le mascherate singole primo classificato Santon, mentre per quelle di gruppo, prima classificata la società Rape e Fagioli, seconda classificata La Cariola, terza classificata Le Maschere, quarta classificata Al Zavairi.