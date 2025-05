La Maserati ritrovata in Albania e l’inchiesta. Scacco alla banda dei bolidi di lusso

Sono partite da una Maserati Levante esportata illegalmente da Bologna in Albania le indagini della Polizia stradale, che hanno portato a stringere il cerchio su un gruppo criminale dedito al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di auto di lusso a livello internazionale. Nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dalla procura di Napoli, il compartimento Polizia stradale per l’Emilia-Romagna, con il supporto del compartimento Polizia stradale di Catanzaro, della Squadra mobile di Modena e della Stazione Carabinieri Pizzoferrato (Chieti), ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale a carico di quindici degli indagati che devono rispondete di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita, furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli, nonché falso documentale materiale e ideologico. Il gruppo aveva referenti in tutta Italia, ma il suo fulcro a Napoli.

Nel corso delle indagini, svolte mediante mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, analisi di tabulati telefonici e di cella, intercettazioni telefoniche e telematiche, sono state individuate e sequestrate oltre 40 auto di lusso di provenienza illecita, che, utilizzando società fittizie riconducibili a elementi di spicco della compagine o a persone compiacenti, venivano poi esportate all’estero o fittiziamente reimportate nel territorio nazionale per un valore complessivo accertato di oltre un milione e mezzo di euro. L’attività investigativa, svolta nelle provincie di Napoli, Caserta, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Chieti e Catanzaro, ha portato al sequestro di ulteriore documentazione, carte di circolazione e targhe. Cinquantuno i soggetti denunciati.