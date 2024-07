La matricola Sondrio ha scelto Alessio Bifini. Il 19 luglio il raduno

Alessio Bifini (nella foto) sarà l’allenatore della Nuova Sondrio. Nato nel 1975 a Grosseto, Bifini ha giocato nelle file di Grosseto, Arezzo, Sanremese, Albinoleffe, Avellino, Poggibonsi, Alessandria, Sambenedettese, Legnano e Pro Sesto. La sua carriera da allenatore è incominciata alla guida dei Giovanissimi nazionali del Grosseto. Nel 2016/17 ha guidato per 4 partite la prima squadra del Grosseto e successivamente è stato sulla panchina del Poggibonsi in Eccellenza per due anni, del Corneto Tarquinia, passando in serie D alla Sanremese, al Ghiviborgo, fino al Vastogirardi nell’ultima annata dove ha allenato solo 8 partite. Quest’anno è pronto a guidare la neopromossa Nuova Sondrio in Serie D. "Sono orgoglioso di poter allenare la Nuova Sondrio – dice Bifini – in campo voglio fame, cattiveria e organizzazione". Il direttore sportivo del Sondrio, Christian Salvadori, aggiunge: "La scelta di Alessio Bifini è stata una conseguenza di attentissime valutazioni. Conosco Alessio dal 1994, quando giocava nell’Arezzo di Serse Cosmi e Ciccio Graziani. Sono convinto che rappresenti a 360 gradi lo spirito della Nuova Sondrio in questa stagione". Il raduno della Nuova Sondrio è previsto per il 19 luglio alla Castellina. Fulvio D’Eri