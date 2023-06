La maturità ’alluvionata’ Delusione fra i ragazzi: "Peccato, noi preparati a dare anche gli scritti"

L’alluvione travolge anche la maturità. E traccia una linea ben distinta. Come deciso del ministro dell’Istruzione, gli studenti frequentanti le scuole eo residenti nelle località alluvionate, a differenza degli altri, svolgeranno solo la prova orale: un esame ‘light’, ma secondo alcuni "dal sapore amaro", difficile da digerire. Qualcuno ha già compiuto il grande passo ieri mattina, durante la prima giornata dedicata ai colloqui orali, che ha visto diversi maturandi – alluvionati e non – sedersi davanti alla commissione. Gli altri invece, in attesa che arrivi il proprio turno, approfittano degli ultimi giorni di studio. Tra questi c’è anche Caterina Malavasi, del liceo Fermi: la giovane, residente alla Cicogna, non ha potuto sostenere le prove scritte. "Inizialmente sembrava ci fosse la possibilità di poter scegliere – spiega l’alunna – ma poi abbiamo invece scoperto che non era possibile. Sono dispiaciuta, perché non è la preparazione delle ultime due settimane di maggio che determina il percorso di un intero anno. Incrociamo le dita". Tira un sospiro di sollievo invece Thomas Dall’Osso, studente del Fermi e residente a Monterenzio, dopo essere uscito dall’aula: "Sarebbe stato meglio avere la possibilità di scegliere – conferma il giovane – ma ora sono comunque soddisfatto. È andata bene e non posso che essere contento".

Qualcuno sorride, qualcuno apre una bottiglia di spumante e qualcun altro, in attesa di entrare, smorza la tensione confrontandosi con i compagni: tra gli studenti, è l’emozione a far da comune denominatore. "L’adrenalina non manca - commenta Tommaso Marini del liceo Fermi, residente a Monghidoro –. Mi è dispiaciuto per la disomogeneità che si è creata: concludere tutti allo stesso modo questo percorso sarebbe stato ancora più entusiasmante. In ogni caso, il dado è tratto e ora ce la metterò tutta". Dello stesso parere anche Alessandro Casagli, dell’Istituto Majorana: "Vengo da Monghidoro e per questo ho affrontato solo l’esame orale - spiega -, ma sono comunque soddisfatto. Quando ho saputo di non poter fare le prove scritte sono rimasto un po’ spiazzato, perché ci eravamo preparati per affrontarle. La decisione ha destato un po’ di confusione. Tutto sommato però, posso dire che l’esame è andato bene: ora voglio godermi le vacanze".

Festeggia con le amiche Valentina Cavicchi: "Avevo paura che non fare le prove scritte potesse penalizzarmi, ma le domande erano relative al programma. Ora sono più sollevata. E sicuramente più felice". Non nasconde qualche timore, invece, Daria Di Carlo: "Non so bene cosa aspettarmi. Le prove scritte rappresentano una parte significativa della maturità: per certi versi così può sembrare più semplice, ma io mi sono preparata tutto l’anno per il tema di italiano, una sfida che non ho invece potuto affrontare" spiega la giovane, a cui fa eco un’altra studentessa del Majorana, Ilma Osmanovic, residente a Monghidoro. "Mi sarebbe piaciuto vivere le stesse emozioni dei miei compagni di classe, con una maturità uguale alla loro. Questa modalità invece, più che un aiuto, mi sembra penalizzante".

Giorgia De Cupertinis