La maxi eredità contesa. Parla la vedova Speranza: "Le nostre vite distrutte. Ora torniamo a respirare"

Cinque anni di vita sospesa, cinque anni di lacrime, paure e sofferenze. Ma adesso che la Cassazione ha scritto la parola ‘fine’ sul caso di Sante Speranza, la sua famiglia torna a respirare. È diventata definitiva, infatti, la condanna per circonvenzione di incapace a tre anni e mezzo a Carlotta D’Addato, la donna con cui lui aveva una relazione e a cui aveva lasciato tutti i suoi beni, quando era già gravemente malato. Sante è morto a 64 anni il 30 giugno 2020, poi il lungo processo per l’eredità, che si è concluso questa settimana a Roma. E in questi giorni, in casa Speranza, è un flusso continuo di emozioni, rimpianti, ricordi.

Elisabetta Speranza, racconti la storia dall’inizio.

"Era il 2015 quando Sante è stato colpito da una malattia terribile, il morbo di Parkinson, che con lui è stato molto aggressivo. Piano piano, la gestione è stata sempre più difficile. Era completamente perso, a volte era come ubriaco, non riusciva a esprimersi, cadeva. Chi lo incontrava, diceva che non sembrava più lui, si era ingobbito, zoppicava. Lui si vergognava profondamente del suo stato e non accettava la malattia".

Com’erano i rapporti tra voi?

"Avevamo fatto la separazione, ma consensuale e con la specifica che i coniugi sarebbero rimasti a convivere nella stessa casa portandosi rispetto. Poi entra nella sua vita questa persona, D’Addato, che sapeva già molte cose su mio marito e ha iniziato a informarsi sul suo stato finanziario. Tempo dopo, quando siamo andati a verificare gli atti e tutto è venuto alla luce, noi non potevamo credere che questa persona era riuscita a portargli via tutto e in un periodo così breve. Noi non avevamo idea di cosa stesse facendo, quel periodo era sparito".

Eravate in contatto?

"No, perché quella donna gli aveva bloccato il telefono, trasferendo tutti i dati sul suo cellulare, cambiando il pin e la password della banca. La mamma di lui, fragile e molto anziana, era disperata, non capiva perché il figlio, fino a quel momento sempre presente, fosse sparito nel nulla. Poi, il testamento firmato davanti al notaio (con cui nominava D’Addato unica erede, ndr). Riguardo questo, noi pensiamo che si sia completamente dimenticato di averlo fatto, dato che abbiamo trovato una fattura del notaio non pagata. In quella fase, lui non si rendeva più conto di cosa faceva".

Poi era tornato.

"Sì, e nei momenti di lucidità diceva che quella donna lo maltrattava, lo depredava. Aveva paura. Poi, purtroppo, è stato portato in ospedale e a giugno 2020 è scomparso. E abbiamo scoperto del testamento e tutto il resto".

Da qui il processo, con un’assoluzione per ’l’erede’ in primo grado e poi invece una sentenza ribaltata in appello: D’Addato viene condannata a tre anni e mezzo, il massimo con il rito abbreviato. Pena confermata in Cassazione.

"In quel momento, abbiamo iniziato a respirare di nuovo".

Com’era suo marito?

"Un trascinatore, aveva molta fantasia e tantissime passioni, frequentava club, viaggiava, era sempre attivo. Mi manca molto. Il profondo affetto tra noi è sempre rimasto".

Alla notizia della sentenza della Cassazione, ha pianto.

"Sì, è una decisione che rappresenta la fine di una grande sofferenza per la nostra famiglia. Questa storia ci ha distrutto. Immaginatevi di aspettare cinque anni senza sapere cosa succederà, vivendo nella paura di cosa questa donna potesse fare ancora. Oggi viviamo un sollievo enorme, come però enorme è il dispiacere per quanto accaduto negli ultimi anni di vita di Sante e per il grande dolore causato alla sua anziana mamma. Per questo risultato di oggi, comunque, dobbiamo ringraziare i giudici della Corte d’appello e di Cassazione e, naturalmente, i nostri avvocati Cesarina Mitaritonna e Milena Micele per la grande collaborazione tra loro e per essersi spese moltissimo per questo caso".