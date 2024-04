La Medicina del lavoro indaga: "Ecco come procederemo"

La squadra di cinque specialisti della Medicina del lavoro dell’Ausl di Bologna che si è recata nella centrale di Suviana, subito dopo l’esplosione, ha ricevuto il mandato della Procura al fine di proseguire le indagini iniziate dopo il disastro. "Continueremo quello che abbiamo iniziato: la Procura ci ha dato mandato di approfondire alcuni aspetti relativi al disastro – spiega Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di salute pubblica dell’Ausl che comprende la Medicina del lavoro –. Una nostra squadra formata da ingegneri, chimici e medici è stata inviata alla centrale. Sono state fatte interviste e tutto quello che compete in questi casi, visto che il personale della Medicina del lavoro agisce non soltanto come agente ma come ufficiale di polizia giudiziaria". Alla domanda se, recentemente, fossero state effettuate ispezioni o controllo nei locali della centrale Pandolfi risponde no, "anche perché la centrale non era in funzione". Relativamente a segnalazioni di rischi, anche in questo caso arriva una risposta negativa: "Non abbiamo ricevuto nessun tipo di segnalazione. Nemmeno anonima. Queste ultime di solito non le valutiamo ma se sono molto circostanziate vediamo. Comunque in questo caso non abbiamo ricevuto nulla. Naturalmente anche per quanto riguarda i corsi sulla sicurezza preciso che questo è un compito delle aziende e non nostro: noi facciamo le verifiche se le misure per garantire la sicurezza sono state messe in atto, verifichiamo se funzionano i vari dispositivi, se vengono adottati. Ma, ripeto, in questo caso la centrale non era operativa. Sottolineo che siamo in stretto contatto anche con le rappresentanze sindacali per il grande tema della sicurezza sul lavoro".

Cosa fare dopo il dolore, le manifestazioni, le dichiarazioni politiche? "Facciamo una proposta concreta – afferma Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl – che abbiamo messo in campo con l’Interporto dove abbiamo creato una scuola di formazione per le ditte che operano nel settore della logistica. Dove i nostri esperti istruiscono il personale. Tema che vogliamo sviluppare anche nel settore dell’agroalimentare".

Monica Raschi