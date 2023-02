La mela Rosa Romana diventa frutto protetto

di Gabriele Mignardi

Le mele di varietà Rosa sono tante, una sessantina in Italia, ma la mela Rosa Romana dell’Appennino bolognese è unica. Da qui l’iniziativa della Città metropolitana di Bologna che l’altra mattina ha deliberato l’obiettivo di tutelare questa eccellenza del territorio con un marchio registrato. Condizione essenziale per promuovere e commercializzare efficacemente sia il frutto fresco che i suoi derivati, come i succhi, le marmellate, l’aceto o i distillati. Così, con un voto unanime dei diversi gruppi consiliari, Palazzo Malvezzi ha approvato lo schema di accordo che comprende la Città metropolitana di Bologna, le Unioni Reno Lavino Samoggia, Savena Idice, Appennino bolognese, il Nuovo circondario imolese e il Gal dell’Appennino bolognese con , per la valorizzazione della Mela rosa romana dell’Appennino bolognese. "La mela Rosa Romana rappresenta un’opportunità di promozione del territorio e di rilancio dell’economia locale che la Città metropolitana intende cogliere nell’ambito della propria funzione di sviluppo economico, con particolare riferimento all’obiettivo di rilancio del territorio appenninico, anche attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti in particolare se connotati da forte radicamento storico e culturale", ha sostenuto durante la presentazione della delibera Maurizio Fabbri, sindaco di Casstiglione e consigliere metropolitano delegato alle politiche per l’Appennino bolognese. Già in epoca romana la mela Rosa Romana era coltivata in Appennino, portata probabilmente dagli etruschi e per secoli ha alimentato un fiorente commercio verso la penisola e l’estero e questo fino agli anni Cinquanta del secolo scorso quando lo spopolamento della montagna e la concorrenza delle nuove mele ha provocato un progressivo abbandono di questa coltura. Solo l’impegno di alcuni agricoltori ed estimatori della Rosa romana, sostenuti dalle ricerche dell’Università di Bologna, negli ultimi anni ha invertito la tendenza. Tanto che anche la Regione lo scorso anno ha cofinanziato con 150mila euro la realizzazione di un progetto Goi (Gruppi Operativi per l’Innovazione) prelativo proprio alla valorizzazione della Mela rosa romana che ha coinvolto un raggruppamento di soggetti pubblici e privati. Fra gli obiettivi del progetto c’è proprio la definizione dei presupposti per lo sviluppo territoriale di una filiera produttiva-commerciale, innovativa ed organizzata, dell’antico frutto appenninico. E fra questi appunto la realizzazione di un marchio collettivo.

"La creazione, concessione in utilizzo e tutela di un marchio apposito che identifichi e tuteli questa nostra eccellenza rappresenta per la Città metropolitana un’opportunità di svolgere il proprio ruolo di coordinamento istituzionale e di raccordo fra i soggetti attori del progetto e di promozione del proprio territorio", ha spiegato ancora Fabbri.