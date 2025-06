La memoria collettiva nei racconti del paese

‘State comodi … qualche cosa vi avevamo già raccontato, ma non tutto! – Storie, racconti e fatti anzolesi’: è il titolo del nuovo libro scritto dagli storici locali di Anzola Roberto Fiorini, Norma Tagliavini e Gabriele Gallerani. Gli autori hanno inserito nel libro anche articoli scritti da amici che hanno accettato di proporre i loro ricordi personali, sia che fossero legati ad Anzola, sia che non lo fossero. "Ogni ricordo – dicono Tagliavini, Fiorini e Gallerani – ci commuove e consente di non dimenticare un paese, sia esso Anzola o qualche altra località, che è cresciuto anche grazie a quel magnifico impasto di lavoro, gioia ed amarezze che costituisce la ’voglia di vivere’ della gente di ogni età".

Tante le illustrazioni a corredo degli articoli, per aiutare il lettore a entrare nello spirito che animava l’epoca a cui sono riferiti i racconti. Immagini di un’Anzola che non c’è più, di un passato che ha contribuito a formare il carattere della gente, delle tradizioni sociali e culturali del paese, delle abitudini che sono sopravvissute al trascorrere del tempo. "Raccontiamo – continuano gli autori – di sindaci che hanno ’voluto bene al paese’ negli anni dei grandi cambiamenti del primo Novecento, nei difficili anni della ricostruzione al termine della seconda guerra mondiale. E, in anni più recenti, dei grandi cambiamenti dovuti ad una immigrazione che è stata governata con saggezza. È importante conservare la serenità e la solidarietà che sono sempre state la regola di vita delle famiglie anzolesi".

"Aprire ogni tanto il baule dei ricordi – aggiungono Tagliavini, Fiorini e Gallerani – fa bene alla gente, sia perché si impara ad apprezzare quello che abbiamo oggi, sia sul piano sociale che su quello materiale, sia per renderci conto di quante lotte, e sacrifici, hanno dovuto affrontare i nostri padri, e nonni, per farci vivere in un mondo di relativo benessere come quello attuale". Il libro sarà presentato sabato 14 giugno, alle 18.30, nella sala consiliare del municipio alla presenza degli autori, del sindaco Paolo Iovino e del vicesindaco Lisa Franco.

Pier Luigi Trombetta