La memoria della strage entra in biblioteca

Un fondo dedicato ai documenti sulla ’strage di Natale’ alla biblioteca comunale di San Benedetto. Dopo la 40ª commemorazione della strage al treno Rapido 904 non finiscono i momenti di ricordo che il Comune intende dedicare a questa triste ricorrenza. Sabato si è tenuta una particolare iniziativa alla Biblioteca ’Gastone Stefanini’: l’acquisizione di una preziosa collezione originale di libri, riviste e quotidiani sulla cosiddetta ’strage di Natale’, donata con grande generosità da Davide Gubellini, storico volontario delle Acli Provinciali di Bologna.

Se la collaborazione tra l’Amministrazione di San Benedetto Val di Sambro e le Acli di Bologna è assodata da tempo, già da alcuni anni le due istituzioni hanno avviato un lavoro prezioso anche sulla memoria e sul ricordo della strage al treno Rapido 904. Un percorso importante per fare memoria di un fatto drammatico che ha colpito questa terra. Dopo lo spettacolo messo in scena nel 2023 da Acli Arte e Spettacolo, frutto di laboratori con gli studenti, sabato è stato posto un altro tassello a sostegno della memoria storica di una strage troppo spesso dimenticata. Questa donazione, oltre ad arricchire il patrimonio culturale della biblioteca comunale, consentirà ai visitatori di approfondire ancor di più la conoscenza di questo triste accadimento. "Continuare a ricordare i drammatici eventi come l’attentato mafioso al treno Rapido 904 anche al di fuori dei doverosi momenti istituzionali – afferma il sindaco Alessandro Santoni – è la dimostrazione più forte di ciò che vogliamo, ossia che la memoria di ogni accadimento che ha segnato e cambiato la nostra storia, non sia solo un atto dovuto, bensì rappresenti la volontà di chi vuole che queste occasioni rappresentino un momento di crescita culturale e sociale, mai come oggi importante per fronteggiare il disorientamento provocato dagli atti di violenza che quotidianamente, purtroppo, registriamo".

"Desidero anzitutto esprimere la mia gratitudine personale e quella delle Acli di Bologna per questa iniziativa – ha dichiarato Chiara Pazzaglia, Presidente delle Acli di Bologna –. Come noto, il territorio di San Benedetto ci sta molto a cuore e da alcuni anni abbiamo il piacere e l’onore di collaborare con l’amministrazione per tante importanti e utili iniziative. Altresì desidero esprimere grande riconoscenza a Davide Gubellini, che per le Acli rappresenta una risorsa fondamentale soprattutto in ambito educativo per le giovani generazioni, un nodo cruciale a nostro avviso per la società presente e futura".