La memoria di Cesare Zavattini torna nel ’suo’ cinema a Porretta

Zavattini di nuovo protagonista al cinema Kursaal di Porretta Terme. Domani sarà proiettato il documentario di Francesco Conversano e Nene Grignaffini (nella foto) ’Un paese ci vuole. Zavattini, Luzzara e il Po’, un viaggio cinematografico nei luoghi e nell’immaginario del maestro del neorealismo. Il rapporto fra Cesare Zavattini, sceneggiatore e commediografo, e Porretta Terme è di lunga data: qui il cineasta, con gli amici Bruno Grieco, Leonida Repaci e Gian Paolo Testa, fondò la Mostra del Cinema Libero di Porretta Terme, manifestazione che negli anni ‘60 e ‘70 faceva concorrenza al Festival di Venezia. "Zavattini è un monumento della storia del cinema – racconta Luca Elmi, direttore artistico del festival di Porretta Terme – riportarlo sullo schermo del Kursaal, lo stesso cinema che lo ha ospitato tante volte di persona, ci riempie di orgoglio".

Il film è costruito a partire da una lettura di poesie dello stesso Zavattini dedicate al suo paese di nascita, lette da abitanti della Luzzara di oggi. La cittadina sul Po e le sue storie, già a metà degli anni ‘50, furono le protagoniste de ’Il Paese’, grande successo editoriale dell’epoca, in cui i testi di Zavattini erano alternati agli scatti di Paul Strand, maestro mondiale della fotografia. A seguito della diffusione del volume, il paese di Zavattini divenne infatti meta di un sistematico pellegrinaggio di fotografi internazionali fino a divenire un luogo mitologico. Sulle sponde del grande fiume si sono recati, fra gli altri, Gianni Berengo Gardin, co-autore de Il paese 20 anni dopo, sequel fotografico di successo, Stephen Shore e David Maialetti.

"Io e Nene Grignaffini – racconta Francesco Conversano, coautore del film – da anni lavoriamo alla riscoperta di autori che ci sono cari nei luoghi delle loro origini. Lo abbiamo già fatto con Edgar Lee Master, nel film ’Ritorno a Spoon River’, e lo facciamo adesso con Zavattini in ’Un paese ci vuole’, sempre con l’idea di creare un ponte tra i grandi del passato e le sfide del presente. Nel caso dell’ultimo film siamo sommersi di richieste: molte sale della pianura padana, anche vicine, ci chiedono di organizzare proiezioni". L’opera utilizza l’universo zavattiniano per raccontare Luzzara, proprio a partire dalle contraddizioni e dalle speranze che attraversano la comunità nel presente. Un paese ci vuole è un racconto per immagini dell’emergenza ambientale che affligge il fragile ecosistema del delta. "Le immagini del Po risalgono alla grande siccità del 2022". Conclude Conversano: "Ci è sembrato necessario mostrare senza veli i drammatici effetti del riscaldamento globale". La proiezione, a ingresso libero, avrà iniziò alle 21 e saranno presenti gli autori.

