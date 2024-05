La memoria di Marzabotto in un unico archivio digitale

Il nuovo portale digitale dell’archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto - Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra è stato presentatonei giorni scorsi alla Casa della memoria e della cultura di Marzabotto. Dopo circa tre anni di riordino e inventariazione, ha preso forma un archivio unico, completamente rinnovato e ricco di materiale. Dal 12 maggio circa 1.000 fotografie, centinaia di manifesti e una selezione del materiale audiovisivo sono consultabile online sul sito: www.martirimarzabotto.it. Si potranno quindi visionare fotografie e manifesti d’epoca, guardare materiale audiovisivo e approfondire sia la storia dell’eccidio di Monte Sole che la sua memoria consolidatasi ma anche trasformatasi nel corso dei decenni.

In occasione della presentazione è stata anche distribuita gratuitamente agli interessati la “Guida agli archivi del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto. Fonti e bibliografia ragionata” (Bologna University Press 2024): uno strumento cartaceo e digitale per conoscere meglio tutto l’ampio patrimonio del Centro di documentazione. Andrea Marchi, vicepresidente del Comitato, sottolinea che "il lavoro di completo riordino dell’archivio e la sua apertura al pubblico, costituiscono uno degli interventi più importanti realizzati negli ultimi anni dal Comitato, grazie ai fondi ministeriali. Quei fogli, quelle immagini, quei manifesti rappresentano e sempre più rappresenteranno in futuro, con il venir meno della generazione dei testimoni diretti, il profilo nella coscienza collettiva dei fatti dell’autunno 1944 e della loro memoria ostinata nei decenni successivi, fino a noi".

"Insieme un tributo necessario a chi allora fu vittima, diretta e indiretta, dell’oscenità della guerra nazifascista – aggiunge Marchi – e un impegno a non far mancare al progetto del nostro futuro civile lo sguardo di Monte Sole. La completa riorganizzazione del materiale archivistico permetterà, fra le altre cose, lo sviluppo di progetti con università e centri di studio italiani e stranieri, volti alla valorizzazione scientifica delle fonti orali, alla realizzazione di convegni e pubblicazioni scientifiche, ad iniziative pubbliche e didattiche".