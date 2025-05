La memoria di un popolo speciale

Guerini*

Mercoledì sera, entrando all’Olimpico con mia figlia Emma — e pensando che nei suoi neanche otto anni ha già visto il Bologna giocare in Champions League e sollevare una Coppa Italia — non ho potuto fare a meno di tornare con la mente a quando avevo la sua stessa età e trotterellavo dietro a mio nonno, Alfeo Biagi, per intrufolarmi nella tribuna stampa del Dall’Ara. Ultimo arrivato dopo due figlie tanto amate, quanto disinteressate al pallone, ero stato “adottato calcisticamente” da quel nonno che ogni lunedì sera, dal suo trono al Pallone Gonfiato, incantava i tifosi grazie alla sua arguzia e competenza. Il suo obiettivo dichiarato era dotarmi di una sana e robusta educazione calcistica, tanto che gli unici protagonisti delle mie favole della buonanotte non erano maghi o cavalieri, ma Biavati, Schiavio e Pascutti. La mia preferita era il racconto di come un gruppo di eroici giornalisti bolognesi — lui, Aldo Bardelli, Italo Cucci, Giulio Cesare Turrini, Adalberto Bortolotti di Stadio, e la pattuglia del Carlino guidata da Severo Boschi — avesse sventato un complotto ordito per privare il Bologna del suo settimo scudetto. Un’oscura macchinazione ai danni del Bologna e di Bologna, affondata sotto i colpi di Fogli e Nielsen. Alfeo se n’è andato troppo presto, nel 1990, e non ha potuto conoscere quella piccola tifosa rossoblù un po’ intimorita dalla bolgia dell’Olimpico. Ma ho avvertito nitidamente la sua presenza quando la curva ha srotolato lo striscione che celebrava gli eroi del ’64 e ricordava all’Italia che un tempo, come a Bologna, si giocava solo in paradiso. Grazie alla magia del calcio, insieme alla città si è mossa verso Roma anche la memoria collettiva di un popolo speciale. Un popolo che nutre un rispetto per la propria storia e per chi l’ha scritta. Che guarda al futuro sventolando come bandiere i simboli del suo passato più luminoso. Un popolo, e una squadra, di cui andare fieri.

*Professore associato

di Diritto penale e avvocato