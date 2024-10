La memoria in pellicola: ecco Archivio Aperto

Con l’archivio dei filmati di famiglia, che in oltre 20 anni è diventato imponente (35.000 pellicole), la Fondazione Home Movies è riuscita a realizzare una serie documentaria che racconta il Novecento italiano attraverso il cinema in formato ridotto, dai 9,5mm al super8. Un grande lavoro che verrà annunciato alla 17esima edizione di Archivio Aperto, al via da oggi con il titolo ’The Art of Memory’, in vari spazi della città, con epicentro alla ex Chiesa di San Mattia in via Sant’Isaia e platee preziose tra Cineteca e PopUp Cinema.

Al Modernissimo il festival si aprirà oggi alle 19,30 con il film non in concorso ’Sulla terra leggeri’ (1924) di Sara Fgaier – classe 1982, laurea alla nostra università e per 10 anni collaboratrice di Pietro Marcello – il cui sguardo sugli archivi è speciale. La chiusura, domenica 27, sarà al PopUp Cinema Arlecchino e ospiterà in serata, dopo la premiazione della competizione, il documentario ’Riefenstahl’ di Andres Veiel, prima collaborazione tra RaiCinema e Home Movies.

È la kermesse più importante in Italia dedicata agli archivi, questa di Bologna, ed ecco perché venerdì 25 in San Mattia va in scena una tavola rotonda con esperti del settore come il regista Massimo D’Anolfi (Bestiari, Erbari, Lapidari), Sara Fgaier, il duo di registi-esploratori Mellara e Rossi e Andrea Segre, reduce dalla Festa di Roma con ’Berlinguer-La grande ambizione’: sarà questa l’occasione per presentare la serie sul Novecento (che avrà una distribuzione grazie a Kinè e IWonder) ma anche per mostrare filmati mai visti legati all’alluvione del Po del 1951, la madre di tutte le alluvioni italiane, anche di quella che sabato ha colpito la nostra città.

Perché Archivio Aperto è il grande promotore della memoria, qui elevata ad arte grazie al found footage, che è protagonista di tutti i 16 film in concorso (tra questi ’The Hidden Gesture’, nella foto e il corto ’Some Thoughts on the Common Toad’ di G. Anthony Svatek, ispirato all’omonimo saggio di George Orwell, letto da Tilda Swinton) per 18 Paesi coinvolti e con 7 anteprime italiane. Imperdibile, sempre venerdì 25, il restauro a cura di Home Movies e l’edizione 16mm e video di ’La notte e’l giorno’ (Super8, Italia 1976) di Gianni Castagnoli, capolavoro ritrovato, film mitico, misterioso e maledetto. Protagonista e co-autrice del film è Patrizia Vicinelli (compagna di Castagnoli) poetessa d’avanguardia e figura che ha attraversato obliquamente i territori letterari, performativi e cinematografici.

Per la sezione ’Poetry, Diaries and Novels’, sarà invece ospite la scrittrice tedesca di origine ucraina Katja Petrowskaja, autrice di ’La foto mi guardava (ed Adelphi)’, in cui la scrittura nasce da un lento e minuzioso lavoro di osservazione e racconto di fotografie trovate nelle mostre, nei libri, nei mercatini delle pulci. Infine, l’Archivio si misura con la natura nell’installazione dell’artista Adelaide Cioni, con i film in Super8 da lei girati nel 2019 all’interno dei Royal Botanic Gardens di Kew, vicino a Londra.