La mensa in un metro . Ecco il frigorifero smart
25 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Una mensa aziendale ad alto contenuto tecnologico, che occupa solo un metro quadrato e si attiva con lo smartphone: è...

Una mensa aziendale ad alto contenuto tecnologico, che occupa solo un metro quadrato e si attiva con lo smartphone: è il frigorifero ’smart’ che porta in ufficio piatti freschi, sani, bilanciati e Made in Italy. La soluzione in piena Food valley porta la firma di Foorban, la scaleup che ha dato vita a un nuovo modello di pausa pranzo per le aziende. E lo fa creando anchun e impatto sul territorio, con la creazione di un nuovo hub logistico. "Così rendiamo semplice mangiare sano", spiega Marco Mottolese, founder e ceo dell’azienda.

