La mente dietro alla caccia al tesoro in centro. Il prof Ruosi: "Unire istruzione e divertimento"

Abbiamo deciso di intervistare il professor Sergio Ruosi, che è stato la mente della nostra caccia al tesoro nel centro di Bologna; gli chiediamo: Quali difficoltà ha incontrato nell’organizzazione? "È stato difficile trovare un mix tra istruzione, divertimento, arte e musica; poi anche calcolare i tempi per i gruppi che facevano percorsi diversi, ma della stessa durata". Si poteva rinunciare a qualcosa? "Abbiamo previsto il necessario, senza divagazioni dal progetto iniziale, quindi credo di no". Qual era lo scopo di questa attività? "Era didattico: frequentare una lezione in modo diverso, fare team building, cioè lavoro di squadra". Ha unito materie diverse? "Si,dall’orientamento geografico all’arte, con la scelta di dipinti e foto". E noi, come studenti, abbiamo valorizzato l’importanza dell’organizzazione per arrivare ad un risultato, comprendendo le difficoltà incontrate in fase di progettazione di questo lavoro.

In redazione la classe 2D: Rebecca A., Chiara A., Maja B., Marco B., Martina C., Bianca C., Martina F., Giacomo I., Alice K.C., Riccardo L. G., Filippo L., Camilla M., Andrea Q., Greta T., Viola V., Filippo Z.