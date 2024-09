La meraviglia del suono nella chiesa di Trasasso

’Emaho!’, ovvero ’meraviglia’ nella cultura tibetana è un progetto di ricerca vocale e sonora sulla potenza della voce femminile, sul concetto di forza del corpo femminile ispirato al libro della filosofa italiana Alessandra Chiricosta ’Un altro genere di forza’ (Iacobelli Editore, 2019), sulla relazione diretta e il desiderio di Dio delle donne come sorgente infinita di amore.

Il concerto si svolgerà nella Chiesa di San Martino a Trasasso venerdì 27 alle ore 20.30. L’ingresso è a offerta libera da destinare a Fondazione Ant Italia Onlus. "E’ un progetto interessante perché la musica è anche sperimentazione – ha spiegato l’assessore comunale alla cultura Ermanno Pavesi (nella foto) –. Due giovani artisti che coniugano musicalità e vocalità. Un concerto che vuole sostenere anche l’Ant, che opera attivamente sul territorio da anni e supporta tanti nostri concittadini". Emaho! è quindi il tentativo di costruire, partendo da corpo e voci femminili, questa stessa "base trascendentale”, un’invocazione che non parla di Dio, ma parla con Dio, forse nel modo più immediato possibile: quello della musica, che diventa allora meditazione, silenzio, preghiera. Alice Norma Lombardi, cantante. Consegue la laurea triennale in canto lirico presso l’Istituto Superiore Pareggiato Vecchi Tonelli di Modena. Ha studiato con Marina Comparato, William Matteuzzi, Donatella Debolini. Approfondisce il repertorio barocco e della polifonia rinascimentale per poi dedicarsi alla ricerca sulla voce concentrandosi principalmente sulla musica contemporanea. Stefano Pilia, nato a Genova nel 1978 ma bolognese d’adozione, è un chitarrista, contrabbassista e compositore elettroacustico.